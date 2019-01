Tough Mudder: arriva anche in Italia la divertente corsa nel fango

L’annuncio di Real Massive è ufficiale: dopo il lancio nel 2010 negli Stati Uniti ed un grandissimo successo riscontrato in tutto il mondo (con oltre 3 milioni di partecipanti), la Tough Mudder arriva anche in Italia. Roma e Milano saranno le prime location.

Possono partecipare tutti: adulti e bambini, atleti e appassionati, famiglie e gruppi di amici. L’unico comune denominatore è la voglia di divertirsi, collaborare e… sporcarsi nel fango!

Le regole di una delle corse più divertenti del mondo sono semplici: il percorso può variare dai 12 ai 16 chilometri e prevede il superamento di 25 ostacoli, molti dei quali prevedono necessariamente la collaborazione degli altri partecipanti.

Già, perché collaborazione e spirito di squadra sono la caratteristica principale di questa competizione… che non prevede un solo vincitore. Vincono tutti!

Ma come nasce questa corsa-evento? L’idea è venuta ad uno dei co-fondatori di Tough Mudder. Il maratoneta e trialeta Will Dean è stato ispirato da un banale inconveniente avvenuto durante una gara a cui stava partecipando: una lampo inceppata e nessun concorrente disposto ad aiutarlo. Quale migliore rivincita se non ideare una corsa in cui arriva alla fine solo chi collabora?

Chi crede di avere lo spirito giusto può cominciare subito ad allenarsi. La corsa si terrà a Milano nel mese di settembre e a Roma ad ottobre. Ma per il futuro si prevedono molti più appuntamenti sparsi per l’Italia.



(Credits photo: toughmudder.com)