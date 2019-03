Michael Jackson: ecco cosa fa oggi il suo figlio più piccolo

Dopo Paris e Prince, il Re del Pop ha avuto un terzo figlio, nato nel 2002 da madre surrogata. Si tratta di Prince Michael Jackson II, conosciuto come Blanket, appellativo che fu lo stesso Michael a dargli, ispirandosi al celebre personaggio del fumetto di Peanut.

Blanket è diventato "famoso" quando suo padre, presentandolo al mondo, lo fece pericolosamente dondolare dal balcone. Quelle immagini fecero il giro di tutto il mondo.

Rispetto ai suoi fratelli, Paris e Prince, Blanket (che oggi ha 17 anni) preferisce tutelare la sua privacy evitando i social e mostrandosi il meno possibile in occasioni pubbliche.

Pare sia stato paparazzato poche volte: lo scorso dicembre a Calabases, dove vive con sua nonna paterna Katherine. Prima ancora al funerale del nonno Joe con la zia Janet.

Suo nonno trovava Blanket molto simile a Michael. Mentre suo zio auspica che possa seguirne le orme come musicista. Intanto Blanket preferisce dedicarsi al Karate, disciplina in cui è cintura nera.

Blanket sta soffrendo molto dopo la messa in onda dell'ultimo documentario su suo padre, per le nuove voci che lo accusano di pedofilia. Per queste accuse il ragazzo, che sembra essere molto più fragile dei fratelli maggiori, è vittima di bullismo anche a scuola sui social.

La famiglia è molto preoccupata per la depressione in cui è caduto, da ragazzo solare che era. A riferirlo è stato Taj Jackson nel corso di una intervista: “Blanket si è completamente ammutolito e non dice più una parola”.

(Credits photo: Instagram)