Quest'uomo vuole conquistare il mondo con un esercito di tartarughe

Mettere fine al mondo con un esercito di tartarughe... che si sa, non sono molto svelte! Questo è il bizzarro piano di un uomo di 61 anni americano. Thomas Devaney Lane - questo il suo nome - abita a Indialantic, una piccola città della Florida che ha come simbolo proprio una tartaruga. Thomas si crede un messia dei nostri giorni. Qualche giorno fa, l'uomo è stato fermato dalla Polizia mentre urlava, bestemmiava, inveiva e minacciava. Il motivo? L'uomo, che si fa chiamare "Il Santo" è convinto di poter conquistare il mondo con le tartarughe. Non 2 o 3, ma un vero e proprio esercito di tartarughe!

Alle Forze dell'Ordine, che lo hanno fermato, ha spiegato proprio questo. Del resto, ognuno ha i suoi modi per fare la rivoluzione. Forse sarebbero stati più indicati dei leoni... ma alla fine anche le testuggini vanno bene!