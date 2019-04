Stickers animati per WhatsApp: saranno disponibili a breve

Arrivano gli stickers animati per le chat di WhatsApp. Il team di programmatori dell'applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo sta lavorando per rendere disponibili a breve piccoli animaletti che si muovono e che esprimono delle emozioni. L'aggiornamento sarà disponibile per Andriod e iOS, ma ancora non si hanno notizie certe in base ai tempi di rilascio.

Già da un po' di tempo si vociferava di questo ulteriore aggiornamento e, a quanto pare, tutto adesso è pronto. Gli utenti potranno utilizzare simpatici stickers animati per rendere le loro conversazioni ancora più piacevoli e colorate. Le gif animate saranno in continuo movimento, non si fermeranno dopo qualche secondo come gli adesivi, implementati qualche tempo fa.

Forse non ne sentivamo proprio la mancanza, ma le gif metteranno allegria a tutti quelli che le riceveranno. Questo è sicuro.