Hugh Jackman aiuta un senzatetto con 100 sterline e poi lo invita a cena

A Glasgow, in Scozia, Hugh Jackman, l’attore noto soprattutto per aver interpretato Wolverine, si è reso protagonista di un bel gesto. Prima si è fermato a parlare con un senzatetto, poi ha deciso di aiutarlo regalandogli 100 sterline in banconote da 20 e, infine, lo ha invitato all’inaugurazione del nuovo e lussuoso ristorante Bo & Birdy, che si trova all’interno dell’esclusivo Blythswood Hotel.

Hugh Jackman, che si trova in Scozia per il debutto del tour mondiale del musical “The Man. The Music. The Show”, inizialmente non è stato riconosciuto dal clochard che si trovava in Suchiehall Street. Una passante ha poi raccontato all’Evening Times di essere stata proprio lei a rivelare al senzatetto l’identità del suo benefattore: “All'inizio nemmeno io avevo capito che fosse lui, perché indossava un berretto – ha raccontato la donna - ma quando gli ho visto mettere tutte quelle banconote nelle mani del giovane senzatetto, l'ho guardato con più attenzione e dopo aver sentito il suo accento, l'ho riconosciuto. Il ragazzo gli ha anche chiesto perché gli stesse dando quei soldi, ma non sapeva chi fosse e ho sentito Jackman che gli faceva delle domande sulla sua vita”.

Secondo il racconto della donna, il clochard avrebbe rifiutato l’invito di Jackman mettendosi a ridere e giustificandosi dicendo di non essere vestito abbastanza bene. Quando lei gli ha rivelato chi fosse e quando si è reso conto di aver ricevuto da lui quella somma e anche quell’invito, il senzatetto si è quasi commosso.