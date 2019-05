Bud Spencer avrà una via intitolata in provincia di Parma

È la prima volta che succede e magari altre cittadine prenderanno ispirazione. Un comune in provincia di Parma, Fontevivo, ha deciso di intitolare una via a Bud Spencer, indimenticato attore scomparso 3 anni fa, il 27 giugno del 2016. Bud ha fatto la storia del cinema italiano nel mondo, re indiscusso dei film spaghetti-western, segnò un'epoca e tutti noi ancora oggi lo ricordiamo con grande affetto.

È per questo motivo che Fontevivo ha deciso di dedicargli una via. La cerimonia di inaugurazione ci sarà il 1 giugno prossimo ed è stata organizzata per l'occasione una grandissima festa. Ecco come il sindaco del paese ha commentato l'iniziativa: "Per tutta la giornata avranno luogo iniziative legate alla figura dell’amatissimo attore cui parteciperà anche il figlio Giuseppe Pedersoli. Dopo l'intitolazione della prima strada italiana al grande Bud, avranno luogo una serie di iniziative collaterali".

Una giornata interamente dedicata a lui, dove le strade si trasformeranno in un grande set cinematografico.

Bud, insieme al collega e amico - Terence Hill - con il quale ha fatto coppia fissa per molti anni della sua carriera, ha recitato in capolavori del cinema italiano, come: "Lo chiamavano Trinità" e "Piedone l'africano".