Dopo aver visto questo video di Peta, H&M dice STOP al cashmere

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ha recentemente condotto un'indagine per maltrattamento di animali sulle capre di Cina e Mongolia, utilizzate per la produzione del pregiato cashmere.

Le terribili pratiche alle quali le cosiddette "cashmere goat" vengono sottoposte sono state documentate in un video: le immagini decisamente forti mostrano il momento in cui la chioma viene strappata con violenza mediante l'uso di affilati pettini d'acciaio o manualmente, provocando ferite sanguinanti e terrorizzando letteralmente le povere capre.

A raccontare i dettagli delle pratiche cruente e spietate è Mathilde Dorbessan di Peta France. E sembra che lo sforzo dell'organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali non sia stato vano.

L'appello di Peta, infatti, è stato accolto da H&M. La celebre catena di abbigliamento attraverso i suoi rappresentanti ha dichiarato a Wall Street Journal di essere stata informata dall'associazione circa i problemi di benessere degli animali impiegati nella produzione di cashmere. L'azienda si è dichiarata d’accordo con loro su come affrontare la questione.

L'azienda svedese ha infatti deciso di eliminare il prestigioso tessuto dalle proprie produzioni entro il 2020, preferendo materiali che provengono da fonti sostenibili e certificati da standard che rispettino gli animali e gli aspetti ambientali. Se in futuro l'industria del chashmere dovesse soddisfare questi criteri, l'azienda considererà nuovamente la possibilità di reintrodurlo.

VIDEO: Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità.

(Credits photo: Facebook)