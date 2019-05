GF16, Cristina Plevani contro Francesca De André: “Non comprendo la volgarità di questa tv”

Sono passati 19 anni da quando Cristina Plevani, oggi istruttrice di fitness, ha vinto la prima storica edizione del Grande Fratello, andata in onda, appunto, nel 2000. Dopo la puntata dell’attuale edizione del reality, Cristina non è riuscita a trattenersi e ha espresso un suo giudizio su quanto visto.

“Non comprendo – ha twittato - la leggerezza nei confronti delle volgarità che escono dalla bocca di Francesca De André. Scurrile e bulla. Non comprendo perché accettare questa volgarità, non comprendo questa tv”.

