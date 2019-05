Cina, gioco choc: macchinetta pesca pupazzi mette in palio cuccioli veri

Un video choc sta indignando il mondo. Nel filmato si vede una "Claw grabber" (più nota in Italia con il nome di “Gru con artiglio”): si tratta della classica macchinetta che permette di pescare e vincere uno giocattolo azionando un artiglio meccanico per tentare di afferrarlo.

Tutto normale se nel video in questione, al posto dei soliti peluche, non ci fossero dei cuccioli veri!

Il video ha cominciato a circolare su Twitter ed è stato girato presumibilmente in Cina (non in Giappone, come riporta il tweet). A condividerlo è stato il biologo Daniel Schneider, con l'intento di denunciare la cosa.

Some of those puppies in that game in #Japan are real. WTF. RT. #BeKindToAnimals pic.twitter.com/7Bl8f2zRuU — Daniel Schneider (@BiologistDan) 9 maggio 2019

Dopo la diffusione del video, che ha letteralmente sconvolto tantissime persone, sulla questione è intervenuta anche la Peta, l'organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali.

Elisa Allen, direttore di Animal Rights Group PETA, ha dichiarato che l'organizzazione ha invitato le autorità cinesi ad esaminare urgentemente il video. Quello ripreso, infatti, non è un gioco innocuo ma mette seriamente in pericolo la vita di questi animali, trattati come oggetti.

(Credits photo: Twitter)