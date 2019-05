Barack Obama sempre più innamorato: ecco il video messaggio a sorpresa per la sua Michelle

Barack Obama e sua moglie Michelle sono più uniti che mai: il loro amore, nato nel 1989, è riuscito a sopravvivere anche a 8 anni di Casa Bianca e, anzi, forse è diventato ancora più forte proprio di fronte al periodo più complicato della loro vita.

Siamo abituati a vederli affiatati insieme, sempre mano nella mano e, oggi, abbiamo la prova che Barack Obama è un inguaribile romantico: l’ex Presidente degli Stati Uniti, infatti, ha deciso di fare una dedica speciale alla sua Michelle. In occasione della feste della mamma, che hanno festeggiato insieme alle loro due figlie Malia e Sasha, e in occasione dell’ultimo evento previsto per il tour promozionale del libro record di Michelle, “Becoming”, Obama ha girato un video che ha poi postato sui social, nel quale esprime tutto il suo amore per la sua compagna di vita.

“Volevo solo assicurarmi che tu sapessi quanto ti amo – dice Obama nella clip – non potrei essere un uomo più fortunato per averti sposato. Le nostre ragazze non avrebbero potuto avere una mamma migliore e non avrebbero potuto chiedere un esempio migliore, ogni singolo giorno”. Barack torna poi indietro nel tempo e ricorda quando fece a Michelle la proposta di matrimonio: “Non sapevo dove sarebbero andate le nostre vite – spiega nel video – sapevo solo che volevo stare con te. Poi ho avuto la possibilità di vedere quanto è stato straordinario il tuo viaggio come mamma, come professionista e come First Lady. Per tutto questo, sono davvero orgoglioso di te, ragazza”. Che dire, se non che Obama in questo video si è davvero messo a nudo, dimostrando tutto il suo amore per la sua Michelle e la sua riconoscenza per averla accanto ogni giorno.