La nonna di Fedez sbarca su Instagram e fa il pieno di like

La famiglia dei Ferragnez si allarga sui social: su Instagram, infatti, è approdata anche la signora Luciana, la nonna di Fedez. Ha appena aperto un profilo e ha già iniziato a condividere le prime foto e le prime stories, con l’aiuto dell’amato nipote.

In realtà, nel primo video condiviso online nonna Luciana appare un po’ dubbiosa: “Ma non è che vado in prigione?” ha chiesto tra le risate dei parenti che erano con lei. Con le prime foto e i primi video sono arrivati anche i primi like e i primi followers, mentre Fedez la già definita come la nuova “imprenditrice digitale”.

In realtà, non è la prima volta che nonna Luciana compare sui social: Fedez, infatti, l’ha spesso coinvolta nei video che pubblica sui social in occasioni speciali, come per attività promozionali, per gli auguri di Natale e per le feste di compleanno.