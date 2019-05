Le sorellastre di Cenerentola protagoniste in uno spin-off della fiaba

Nell'immaginario collettivo le sorellastre di Cenerentola, Genoveffa e Anastasia, sono sempre state due figure molto negative, simbolo di rivalità femminile e incarnazione dei peggiori vizi.

Ma ora sembra arrivato il momento di dare loro la possibilità raccontare la propria versione della storia...

Questa occasione arriva con l'ultimo libro della scrittrice americana Jennifer Donnelly (tradotto in 15 lingue), in cui è proprio una delle due sorelle a narrare la vicenda, rivelando l'origine del loro pessimo carattere e parlando del percorso tracciato per loro dalla cattivissima madre.

Ma non è tutto perché, a dare un respiro decisamente più ampio alla versione delle "Sorellastre", penseranno Lynette Howell Taylor (produttrice di "A star is born") e Bruna Papandrea (produttrice di "Big little lies"), decise a portare nelle sale cinematografiche lo spin-off dell'amatissima fiaba Disney.

"Stepsister" al momento è soltanto un progetto, senza cast né nome ufficiale ma, dopo l'incredibile successo del live-action di Cenerentola, ha già creato enormi attese...

