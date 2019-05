Campagna elettorale su Pornhub per un candidato danese: “Dopo che ti sei masturbato, vai a votarmi”

In campagna elettorale ogni politico usa le proprie tattiche per cercare di convincere la popolazione di essere il candidato giusto. Certo è che finora, almeno per quanto ne sappiamo, nessuno aveva mai avuto l’idea di farsi pubblicità sui siti pornografici in vista delle elezioni.

Il primo a pensare di utilizzare un canale frequentatissimo come Pornhub è stato il politico danese Joachin B. Olsen, candidato liberale davvero pronto a tutto pur di portare a casa la vittoria nelle elezioni previste il prossimo 5 giugno. “Dopo che ti sei masturbato – dice Olsen nella pubblicità che compare sul sito porno – vai a votarmi”.

Su Facebook Olsen ha spiegato il motivo della sua scelta: “Non c’è chissà quale ragionamento dietro – ha scritto – spero solo che chi lo vedrà si faccia una bella risata. Serve spazio per i messaggi politici seri”. Ciò che l’ex pesista ed ex discobolo 41enne intende dire è che oggi occorre utilizzare ogni mezzo necessario per arrivare alle persone: “Bisogna essere ovunque – ha spiegato al Copenaghen Post – per questo abbiamo pensato che potesse essere divertente mettere un annuncio su Pornhub. La metà di internet è pornografia e bisogna andare dove si trovano gli elettori, quindi anche su un sito porno”.

Considerando che Pornhub solo nel 2018 ha registrato circa 33,5 milioni di visualizzazioni, forse Olsen tutti i torti non li ha. Nonostante questo, non sono mancate le critiche per questa iniziativa: “So che alcuni saranno sconvolti, oggi non puoi dire nulla senza che qualche persona si arrabbi. Ma io non la prendo molto sul serio. Quelli che mi conoscono come politico sanno che sono serio – ha detto per poi concludere - ma ho il senso dell’umorismo e penso che questa sia una cosa divertente”.