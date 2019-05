I figli maggiori sono più intelligenti: lo dice una ricerca

"I primogeniti sono più intelligenti degli altri fratelli": a sostenere questa teoria, che potrebbe generare non poche gelosie in famiglia, è uno studio tedesco condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Lipsia.

La ricerca è stata condotta su un campione di 20 mila persone di diverse nazionalità. L'obiettivo primario dello studio consisteva nell'indagare le relazioni tra fratelli per sfatare alcuni miti, come la propensione al rispetto delle regole, ritenuta una caratteristica più comune tra i figli maggiori.

In realtà i ricercatori non hanno riscontrato molte differenze su questo tema... ma, in compenso, hanno rilevato delle differenze nell'ambito dell'intelligenza. Secondo la ricerca, infatti, i figli maggiori sarebbero capaci di capire meglio i ragionamenti astratti e hanno anche un vocabolario più ricco.

Ma come si spiegano questi risultati? Probabilmente dipende dal fatto che i primogeniti sono sottoposti a maggiori pressioni, stimoli e aspettative da parte dei genitori.

Se la cosa può consolare, a vantaggio dei figli minori va detto che sono più sani (per la maggiore esposizione ai batteri) e più propensi a far valere le proprie idee.

Un'ultima precisazione è doverosa: quelli raccolti dai ricercatori sono dati statistici e non c'è nessuna regola scientifica per cui questa teoria debba sempre essere valida.