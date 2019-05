“Bacia una mucca”: ecco la nuova sfida del web

Si chiama #KuKussChallenge ed è la sfida “Bacia una mucca”, lanciata dall’app Castl per il pubblico di lingua tedesca. Come il nome suggerisce, la sfida consiste nel baciare una mucca e documentare il tutto con foto e video da esibire in rete.

In Austria questa nuova trovata del web sta facendo molto discutere: le autorità avvertono che è molto pericoloso fare questo gioco per diversi motivi, innanzitutto perché spesso avvengono incidenti, anche mortali, quando una persona prova ad avvicinarsi a un bovino senza fare attenzione, in particolare quando sono presenti dei piccoli.

In realtà, questa challenge mette anche a rischio l'economia del paese: l’Austria sta cercando da tempo di promuovere il turismo nel paese, cercando di far convivere al meglio turisti e allevamenti in montagna, ossia le due principali attività economiche dell’area alpina.

“Una tale sfida è davvero stupida e pericolosa”, ha però commentato il ministro dell'Agricoltura Elisabeth Köstinger; una cosa simile ha detto anche il presidente della Camera dell’Agricoltura del Tirolo: “Sono molto preoccupato che vogliano usare i nostri animali per fare parlare, i rischi sono alti. Invito il sito a rivedere il suo progetto”.

A chi decide di partecipare a questa sfida occorre ricordare che cinque anni fa una turista tedesca è stata uccisa da una mucca mentre attraversava un prato con il suo cane; anche per questo il governo austriaco ha emanato un “Codice di buona condotta” lo scorso aprile, per impedire ai turisti di avvicinarsi ai bovini dei pascoli alpini, correndo enormi rischi. Il ministro ha perciò spiegato: “Iniziative come questa sfida vanno contro i nostri sforzi per far coesistere diverse realtà nelle zone di pascolo alpine”.