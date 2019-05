Lilli e il Vagabondo: gatti siamesi "razzisti", censurati nel remake

Dopo Mary Poppins, Dumbo e altri celebri cartoni animati Disney, l'occhio vigile del politically correct bacchetta anche "Lilli e il Vagabondo" e censura i due gatti siamesi.

Si e Am non compariranno dunque nel live-action attualmente in lavorazione e che sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 12 novembre 2019.

I due gatti siamesi, che nel celebre cartoon del 1955 ne combinavano di tutti i colori dando del filo da torcere alla dolcissima cagnolina Lilli, visti con gli occhi di oggi sono "due personaggi scomodi". Ambigui e perfidi, i due gatti provenienti dal Siam (l’odierna Thailandia) rappresentano una versione decisamente stereotipata della cultura asiatica.

Probabilmente, in questa scelta, non avrà avuto poco peso l'importanza del mercato asiatico per i film hollywoodiani...

Nel ramake, dunque, i gatti e la loro celebre canzone "Siam Samesi" spariranno. Ma vista la loro importanza per lo sviluppo della trama, la Disney ha già pensato di sostituirli con nuovi personaggi (di cui ancora non si sa nulla), che canteranno nuove canzoni.

(Credits photo: Youtube)