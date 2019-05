Morta Ashley Massaro, modella e campionessa di wrestling: forse suicidio

Ashley Massaro, modella e campionessa mondiale di wrestling nella WWE, è morta nelle scorse ore a New York: secondo quanto riportato dai media locali potrebbe trattarsi di suicidio. Ashley è stata trovata priva di conoscenza in casa sua da un parente che ha poi chiamato subito i soccorsi: l’intervento dei medici, però, è stato inutile e la donna è morta poco dopo in ospedale.

Come suggerisce il nome, Ashley Massaro era di origini italiane: aveva 39 anni e ne avrebbe compiuti 40 domenica prossima, occasione per la quale pare avesse già organizzato una festa. Ashley ed è diventata famosa in tutto il mondo per aver posato per Playboy e per aver trionfato più volte come atleta di wrestling. Nella sua carriera di modella ha posato anche per Maxim, Stuff e FHM. Dopo aver abbandonato il ring, Ashley si è dedicata alla tv, partecipando al reality show Survivor e poi recitando dei piccoli cameo in alcuni telefilm. In seguito ha anche condotto un programma radiofonico per un’emittente newyorkese.

In queste ore sono tanti i personaggi del mondo del wrestling che sui social stanno esprimendo le loro condoglianze alla famiglia di Ashley, mentre la WWE ha emesso un comunicato ufficiale per renderle omaggio.