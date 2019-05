La Regina Elisabetta cerca un social media manager

I social sono il tuo pane quotidiano? Scrivi post ingaggianti che fanno milioni di like? La Regina Elisabetta in persona sta cercando proprio te. Dopo il debutto ufficiale di Sua Maestà su Instagram, con il profilo "The Royal Family", ora Buckingham Palace sta cercando un social media manager in grado di gestire la reputazione social della Regina.

Nell'annuncio pubblicato sul sito delle offerte di lavoro della Casa Reale, c'è scritto che l'esperto in comunicazione digitale dovrà trovare "nuovi modi per mantenere viva la presenza della Regina nell'odierno panorama mondiale". Principalmente lavorerà su Instagram, ma non solo: la figura dovrà occuparsi di tutti i social e i siti dove poter comunicare al meglio l'immagine della Regina e di tutto il suo seguito.

La risorsa dovrà lavorare dal lunedì al venerdì per 37,5 ore a settimana. Dovrà presiedere a tutti gli eventi della Famiglia Reale, scrivere i post di accompagnamento alle foto e anche improvvisarsi fotografo e video maker all'occorrenza. Potrà essere al fianco di Meghan ed Harry, di William e Kate e di tutti i loro figli.

Ci si può candidare fino al 26 maggio. Ah: volete sapere lo stipendio? Parte da 30 mila sterline, ma potrebbe lievitare in base all'esperienza maturata nel campo!