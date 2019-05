Si fingeva bocconiano e conquistava le donne... per svaligiare case

Dopo tre mesi di latitanza, è stato arrestato a Milano Klodian Nikolli, il 27enne di origini albanesi conosciuto come "Dottor K".

Capelli sempre in ordine, vestito di tutto punto, modi garbati ed eloquio convincente: si fingeva laureato alla Bocconi in Economia politica col massimo dei voti, così riusciva a conquistare la fiducia di molti, in particolare delle incaute studentesse con cui si fidanzava per poter aver accesso alle loro case lussuose... da svaligiare.

Nella sua casa era riuscito ad accumulare un piccola fortuna: gioielli, orologi, pezzi d'arte.

La sua storia è stata raccontata dal Corriere della Sera. A settembre dello scorso anno la Polizia ha cominciato a seguire il suo caso e a febbraio era finito ai domiciliari, per poi sparire misteriosamente.

Poi il 27enne è stato riconosciuto dalla polizia mentre era a bordo della sua Mercedes ed è scattato un rocambolesco inseguimento, con tanto di tratti contromano, degno di un telefilm americano.

Il giovane, infatti, ad un certo punto ha deciso di abbandonare l'auto e proseguire la fuga a piedi: prima ha rischiato la vita attraversando la Milano-Meda, poi si è lanciato da una recinzione di 2 metri frantumando tibia e perone: così è stato raggiunto, arrestato e portato in ospedale, dove è piantonato.

E quando gli agenti, stupiti da quanto era accaduto, gli hanno chiesto: "Ma scusa, per quale motivo hai abbandonato la macchina e non hai provato a seminarci nel traffico?", il ragazzo ha candidamente risposto: "A fregarvi con la corsa c’era più gusto".

