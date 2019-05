Friends, Courteney Cox pubblica una foto inedita del cast prima dell’inizio della serie

A breve Friends compirà 25 anni: la prima puntata della popolarissima serie tv è infatti andata in onda nel 1994 e, prima di allora, nessuno degli attori del cast sapeva che sarebbe diventato famoso in tutto il mondo.

Proprio in occasione di questo importante anniversario, l’attrice Cournetey Cox, che nella serie interpretava il personaggio di Monica, ha pubblicato su Instagram una foto inedita che ritrae lei e i suoi colleghi durante un viaggio insieme verso Las Vegas, prima che venisse trasmesso il primo episodio della serie che ha cambiato le loro vite.

Lo scatto risale ai giorni delle riprese della prima serie: come rivelato da Buzzfeed, il viaggio a Las Vegas era stato organizzato dal regista James Burrows che voleva festeggiare l’inizio della produzione. Gli attori si erano conosciuti da poco: “Quella volta in cui noi sei siamo andati a Las Vegas e nessuno di noi sapeva che saremmo diventati Friends”, ha scritto Courteney Cox su Instagram.

In quell’occasione, tra l’altro, il regista disse agli attori una frase che rimase loro impressa perché si rivelò poi essere quasi profetica: “Questa sarà la vostra ultima foto da sconosciuti. Quando la serie andrà in onda, non potrete più andare in giro senza essere riconosciuti dai fan”.