La Ferragni affitta Gardaland per il compleanno a un prezzo assurdo

C'è chi per il compleanno va in pizzeria con gli amici e chi, invece, decide di fare festa a Gardaland. Fin qui niente di strano, se non fosse per il fatto che il compleanno è quello di Chiara Ferragni e il parco divertimenti in provincia di Verona fosse interamente affittato in esclusiva dalla fashion blogger più chiacchierata di sempre. A dirla tutta, Chiara - che ha compiuto 32 anni il 7 maggio scorso - ha fatto una cena in famiglia, con pochi intimi. E dopo ha deciso, però, di spegnere le candeline in grande stile.

Ha chiamato i suoi amici più cari, ha preso un pulmino e da Milano sono partiti alla volta del parco giochi. Una serata passata in compagnia, dove i presenti hanno potuto provare tutte le attrazioni, risparmiando il caos e la confusione che in genere c'è a Gardaland... o meglio Chiaraland, come è stato ribattezzato per l'occasione.

Era prevista anche una cena in una sala interna, per la quale l'influencer di Cremona ha speso la bellezza di 2.500 euro. Considerando che gli invitati erano solo una decina, diciamo non proprio economico. In più bisogna aggiungere l'affitto in esclusiva dell'intera struttura... cifre astronomiche di sicuro!