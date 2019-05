Torna il mitico Tamagotchi per i nostalgici degli anni '90

Lo scopo era quello di far crescere un piccolo animaletto. Un gioco educativo, se così si può dire, che responsabilizzava tutti quelli che lo utilizzavano. Stiamo parlando del mitico Tamagotchi. A 23 anni di distanza dalla sua prima uscita (era il 1996 quando è entrato per la prima volta nelle nostre vite) torna in grande stile. Oggi, visto che la tecnologia ha fatto passi da gigante, il gioco torna anche in versione app: si chiama Tamagotchi On ed è possibile connettere il proprio smartphone attraverso un'applicazione dedicata. E si evolve anche. Nella nuove versione, infatti, sarà possibile far incontrare virtualmente tutti i nostri animaletti o alieni.

Quante volte ci siamo sentiti in colpa perché il nostro Tamagotchi moriva, non ci eravamo presi cura di lui a sufficienza e non gli avevamo dato da mangiare o ci eravamo scordati di farlo giocare un po'. Ora, abbiamo l'occasione di riparare a tutti i nostri mali. C'è anche un'altra novità. Gli animaletti di tutto il mondo potranno incontrarsi, innamorarsi e fare dei figli.

Ma quando sarà possibile giocare nuovamente al Tamagotchi? Il 28 luglio prossimo, l'applicazione sarà distribuita negli Stati Uniti... manca poco quindi. Il design è lo stesso di un tempo, cambiano i colori però. Ora il giochino sarà disponibile in rosa pastello, celeste, viola e verde, in modo da soddisfare i gusti di tutti.

Il gioco originale del 1996, prodotto dalla Namco Bandai, ha fatto impazzire tantissime persone in tutto il mondo e siamo sicuri he il suo ritorno sarà più che gradito.