Nadia Toffa, dopo l’assenza alle Iene, torna a parlare col suo pubblico: “Mi mancate”

Nei giorni scorsi, tramite i social, lo staff delle Iene ha annunciato il ritiro momentaneo dalle scene di Nadia Toffa: la conduttrice che, com’è noto, sta combattendo una battaglia contro il cancro, si sta sottoponendo a un nuovo ciclo di cure che la costringono a rimanere a riposo.

Dopo giorni di silenzio che hanno fatto pubblicare i suoi fan, Nadia è tornata a scrivere su Instagram per salutarli e ringraziarli dell’affetto che da sempre le dimostrano: “Ciao ragazzi, è un po' che non ci si vede, giusto? – ha scritto - Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto e mi raccomando, cercate di stare bene che sennò mi preoccupo... Vi bacio tutti da qui”.

La conduttrice ha pubblicato una foto in cui sorride in compagnia del suo cagnolino. Nonostante i ripetuti attacchi da parte degli haters dei quali Nadia è stata vittima nei mesi scorsi, fortunatamente sono tantissimi i follower che la sostengono ogni giorno con messaggi pieni d’amore e di ammirazione per il coraggio con il quale sta affrontando questa durissima battaglia.