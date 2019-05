Space Invaders: arriva il gioco da tavolo ispirato al popolare videogame

Solo un anno fa il celebre videogioco Space Invaders festeggiava i suoi 40 anni. Visto lo straordinario successo e l'immutato affetto dei videogiocatori per questo titolo, la 612 Entertainment LLC (azienda americana attiva nel settore dell’intrattenimento cross-mediale) ha pensato di trasformare il popolare videogioco... in un gioco da tavolo.

Per finanziare l'iniziativa, chiamata Space Invaders – The Board Game, e probabilmente anche per testare la reazione del pubblico, l'azienda ha lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter.

Il risultato? Un successo straordinario. A poche ore dal lancio della campagna, con 70mila euro e con oltre 1700 sostenitori, è stato ampiamente superato l'obiettivo (fissato a 40.259 €). E resta ancora del tempo, visto che la campagna chiuderà il prossimo 15 giugno alle 08:59.

Sulla pagina di Kickstarter si scopre qualcosa anche sulle dinamiche del gioco. I giocatori (da 2 a 4) devono difendere la base lunare dagli “invasori spaziali”, utilizzando inizialmente 5 carte (delle 242 disponibili), muovendo i cannoni sul tabellone e raccogliendo informazioni su di loro. Ci si può nascondere nei bunker e usare gli “Extra Life”. Oltre agli invasori spaziali, i giocatori dovranno sconfiggere anche gli altri partecipanti, totalizzando più punti.

La grafica del gioco da tavolo richiama inequivocabilmente e fedelmente quella del videogioco originale. Ma bisogna notare che esistono 3 versioni di "Space Invaders – The Board Game": una Standard Edition (venduta al prezzo di $30), una Deluxe Edition (venduta al prezzo di $75), realizzata con materiali più pregiati, e una edizione da collezione esclusiva, realizzata in soli 500 pezzi (ogni pezzo è dotato di numero di serie per attestarne l'autenticità).

L'edizione da collezione costa ben 990 dollari (!) e contiene un quadro diorama autografato dal creatore del gioco originale, Tomohiro Nishikado.

Insomma, per i veri appassionati del gioco originale, almeno l'edizione standard è da non perdere!

(Credits photo: kickstarter.com)