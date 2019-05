Eleonora Pedron, la dedica per la morte del padre di Max Biaggi fa sperare in un ritorno di fiamma

Di recente il campione di motociclismo Max Biaggi ha perso il padre Pietro e per questo adesso sta affrontando un momento molto difficile. Di fronte a questo enorme dolore, la sua ex compagna, Eleonora Pedron, ha deciso di mostrargli il suo affetto e la sua vicinanza con una dedica social.

“La vita porta e riporta”, ha scritto l’ex Miss Italia, aggiungendo un cuoricino accanto al nome di Max Biaggi. Tra i follower di Eleonora, tanti hanno iniziato a sperare in un ritorno di fiamma tra lei e l’ex pilota: qualcuno le ha espressamente chiesto se sono tornati insieme ma lei ha preferito non rispondere a questi commenti.

Visualizza questo post su Instagram “La vita porta e riporta.” @maxbiaggiofficial ❤️ Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 19 Mag 2019 alle ore 2:58 PDT

Max ed Eleonora sono stati insieme per molti anni e dal loro amore sono nati Ines Angelica e Leon Alexander; la loro storia si è conclusa nel settembre del 2015 e in seguito entrambi hanno avuto altre storie, lei con Daniele Conte, fratello di Antonio, e poi con la Iena Nicolò De Vitiis, mentre lui con la cantante Bianca Atzei. In questo momento difficile, forse il dolore li ha riavvicinati ma probabilmente è azzardato parlare di un ritorno di fiamma; i fan della coppia comunque ci sperano.