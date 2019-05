Ereditiera 92enne, scoperta dal Fisco, dona 90 milioni ai poveri

Scoperta a Milano una "latitante fiscale": si tratta di una donna di 92 anni con un patrimonio stimato intorno ai 105 milioni di dollari, tenuti nascosti con una residenza fittizia in Svizzera, nonostante vivesse nel capoluogo lombardo.

L'anziana ereditiera è la vedova di Aldo Gavazzi, commerciante di cravatte che negli anni Novanta era a capo di una catena di negozi di lusso. La cospicua eredità era stata abilmente nascosta al Fisco italiano mediante una serie di trust all'estero. A curare il patrimonio era il commercialista dell'anziana donna.

A far scoprire tutto è stato un esposto del figlio della donna, deluso dalla suddivisione del patrimonio paterno.

Le indagini sono state affidate al pubblico ministero Paolo Storari, con la piena collaborazione della donna, che ha dichiarato che il suo scopo era quello di mettere il patrimonio al sicuro dagli eredi e da tasse ingiustificate.

La sentenza, emessa dal giudice Guido Salvini, ha stabilito per la donna una condanna a 8 mesi (con la condizionale) per evasione fiscale ed una multa di circa 16 milioni di euro per il recupero delle tasse. Mentre per il commercialista la multa ammonta a 45mila euro.

La donna ha anche versato 3 milioni di euro al figlio, chiudendo così la vertenza aperta con lui, e disposto che il suo patrimonio restante (di circa 90 milioni di euro!) sarà devoluto nei prossimi anni in beneficenza ad enti di assistenza per i poveri.