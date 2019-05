Evade dai domiciliari: "Meglio la galera che stare a casa con mia moglie”

Il bizzarro episodio è avvenuto in Sicilia dove un uomo, condannato a scontare gli arresti domiciliari, stanco delle continue liti con sua moglie, ha pensato di poter stare meglio in carcere piuttosto che in compagnia della donna.

Così, Giuseppe Pulvirenti, un pregiudicato catanese 50enne (che stava scontando una pena per furto di generi alimentari), sabato sera si è tolto il braccialetto elettronico ed è evaso da casa... per recarsi in carcere.

Giunto al carcere di Giarre (ritenuto più tranquillo di quello di Catania), ha citofonato e ha dichiarato agli agenti della Polizia Penitenziaria: «Ho litigato con mia moglie, non ne posso più, meglio stare in galera che a casa con lei tutto il giorno».

Dopo averlo preso in custodia, gli agenti hanno avvisato i Carabinieri, già sulle tracce dell'uomo che aveva fatto (volontariamente) scattare l'allarme togliendosi il braccialetto elettronico.

L'uomo è stato sottoposto a processo per direttissima per evasione, ma l'esito non è stato (purtroppo per lui) quello che tanto sperava. Il giudice ha confermato gli arresti domiciliari, nella stessa casa dalla quale era scappato e in compagnia di sua moglie (che forse ora avrà anche un motivo in più per litigare!).