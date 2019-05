Arriva il cuscino a forma di pane: l'oggetto più desiderato del momento

Tra gli oggetti (inutili e bizzarri) di cui proprio non potrai fare a meno da oggi c'è anche il “pillow bread”, ovvero il cuscino di pane. Si tratta di un cuscino gigante che riprende perfettamente le sembianze di una baguette per colori, forma e consistenza...

Del suo straordinario successo in rete ha parlato anche People, definendolo l'oggetto perfetto (anzi, un vero must have) per gli amanti del pane, che finalmente potranno realizzare il proprio sogno di addormentarsi su un cuscino gigante dalle deliziose sembianze di pane e riempire anche i propri sogni... di carboidrati!

Il cuscino è in vendita su Amazon ed è disponibile in diverse dimensioni, che vanno dai 5 agli 11 dollari. Ma una delle numerose (e divertenti) recensioni del prodotto avverte: "non provate a mangiarlo!"

Insomma, dopo il materassino a forma di avocado che probabilmente invaderà le nostre spiagge, non possiamo lasciarci sfuggire questo nuovo imperdibile oggetto del desiderio!

(Credits photo: Amazon)