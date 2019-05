"Sembri Peppa Pig": Rosa Perrotta troppo sexy e il web si scatena

"La gravidanza non si esibisce, dona alla donna una maturazione in più... lo capirai quando sarai mamma". Questo è uno dei commenti, tra i più gentili, che sono arrivati sulla foto postata da Rosa Perrotta qualche giorno fa su Instagram. Nello scatto vediamo l'influencer posare in un sexy abito rosa, attillatissimo. La sua passione per la moda è nota a tutti, ma a quanto pare c'è chi non apprezza perché è all'ottavo mese di gravidanza.

L'ex tronista salernitana è stata così travolta da un mare di critiche... il suo abbigliamento è troppo audace e una futura mamma non dovrebbe andare in giro conciata a quel modo. È vero, l'abito è scollato, ma dove sta scritto che una donna deve rinunciare alla sua femminilità se aspetta un bambino? Sarà una madre peggiore perché le piacciono gli spacchi vertiginosi?

Ecco alcuni dei commenti che ha ricevuto: "Non è nemmeno un bel vedere alla fine... ma ormai siamo nel mondo “dell’esibizione a tutti i costi “.... il buon gusto non è una dote che si compra". Oppure: "Sembri Peppa Pig".

Ovviamente c'è anche chi la difende e ironizza: "L'invidia una brutta bestia, sei bellissima anche con un pigiama di pile". Ecco la foto incriminata. Voi che ne pensate?

Bella o meno, adesso Rosa e il futuro sposo Pietro Tartaglione hanno decisamente altro a cui pensare... alla nascita del loro piccolo Domenico.