Parte per Cagliari ma atterra a Bari: l'ira del passeggero Ryanair

L'episodio è accaduto su un volo Ryanair in partenza da Pisa con destinazione Bari. Il protagonista è un passeggero sardo, che in realtà credeva di essere salito su un volo per Cagliari. All'arrivo, però, scopre di essere giunto alla destinazione sbagliata e s'infuria.

Un vero e proprio incubo che lo manda letteralmente fuori di testa.

"Ma hai sbagliato tu...", gli fa notare uno dei passeggeri.

E lui risponde ancora più innervosito: "Come ho sbagliato io? E come mi fai passare tu?". Dice l'uomo, facendo riferimento ai controlli di imbarco, come la scansione del codice e la registrazione del documento d'identità.

Effettivamente l'uomo avrà anche sbagliato fila all'aeroporto, ma come è possibile che nessuno degli addetti ai controlli abbia notato il passeggero "imbucato" sull'aereo?

Nel video, ripreso da uno degli altri passeggeri, si sente tutta la rabbia mista ad incredulità dell'uomo.