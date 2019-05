Leonardo Di Caprio a Cannes, la fidanzata Camila Morrone mima la celebre scena di Titanic

Protagonista di tanti film romantici, come ad esempio “Romeo + Juliet” e poi il celeberrimo “Titanic”, Leonardo Di Caprio non poteva che essere un romantico anche nella vita privata. Lo ha dimostrato anche in questi giorni, durante i quali si trova a Cannes per presentare il nuovo film che lo vede protagonista insieme a Brad Pitt, “C’era una volta a Hollywood”, diretto da Quentin Tarantino e in uscita al cinema dopo l’estate.

In questa trasferta a Cannes Leo ha portato con sé la sua nuova fidanzata, Camila Morrone, modella 21enne figlia della compagna di Al Pacino. I due sembrano davvero innamoratissimi: il settimanale Chi li ha sorpresi in un momento divertente mentre si trovavano all’Hotel du Cap-Eden-Roc, a Cap d’Antibes. Nella foto si vede l’attore che, con lo smartphone, riprende la sua Camila mentre mima la celebre scena di “Titanic”, il film che ha portato Leo al successo a livello internazionale.

La storia tra Di Caprio e la Morrone sembra essere seria: è infatti la prima volta che l’attore sfila sul red carpet insieme a una fidanzata. In passato, invece, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata; stavolta sembra aver deciso di esporsi. Che abbia trovato davvero l’anima gemella?