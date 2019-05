Meda: anziani (ignari) usavano una bomba come schiaccianoci

La scoperta da parte delle Forze dell'Ordine è avvenuta a Meda, in provincia di Monza e Brianza. Una coppia di 70enni aveva in casa un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale.

Si trattava di proietto di artiglieria delle dimensioni di 15 centimetri di altezza e 3 di larghezza che, a quanto pare, era ancora carico e pronto ad esplodere.

Durante un controllo di routine sulle armi detenute legalmente dall'uomo, i Carabinieri hanno notato l'oggetto, che si trovava in bella vista su un mobile del soggiorno di casa, e hanno chiesto spiegazioni. La donna li ha rassicurati, spiegando che l'oggetto era un ricordo di suo padre, mancato nel 1972, che si trovava in casa da anni e che talvolta veniva utilizzato... per schiacciare le noci!

I due anziani sono rimasti sconvolti quando i Carabinieri gli hanno riferito che l’ordigno avrebbe potuto esplodere. Immediato è stato il coinvolgimento degli artificieri, che hanno recuperato la bomba e l'hanno fatta brillare in una cava di Paderno Dugnano.

Ai due anziani è stata risparmiata una denuncia per detenzione di materiale bellico.