Francia: sindaco regala viagra per aumentare le nascite in città

Il calo delle nascite a Montereau, cittadina della Loira, sta diventando un vero problema: addirittura la scuola elementare rischia di chiudere i battenti.

Infatti, già ridotta ad una sola classe, una volta promossi tutti i bambini che oggi la frequentano, a conti fatti, è facile prevedere che non ci saranno più abbastanza iscritti per formare una nuova classe.

Il sindaco Jean Debouzy, allora, ha dovuto ingegnarsi per tentare di risolvere il problema. Così, ha pensato di... regalare viagra alle coppie dai 18 ai 40 anni per "incentivare" le nascite.

Intervistato da Le Parisien il primo cittadino ha dichiarato: "senza bambini il nostro villaggio è morto". Quella di Debouzy è evidentemente una provocazione, un modo per far parlare del problema e, almeno da questo punto di vista, ha centrato l'obiettivo (per il resto, pare che in comune si sia presentato per ora un solo cittadino!).

Va poi detto che, dietro la provocazione, c'è anche un provvedimento serio, un decreto comunale in cui il sindaco si impegna ad "effettuare un pagamento una tantum in favore delle coppie dai 18 ai 40 anni che cresceranno figli a Montereau".

Chiaramente la fantasiosa iniziativa del sindaco ha sollevato non poche polemiche, in particolare da parte del mondo femminista che ha accusato il primo cittadino di considerare le donne "come incubatrici".