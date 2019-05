Milano: turista fa il bagno nuda nella fontana in Piazza del Liberty

"Non sapevo che in Italia fosse vietato". Questa è stata la giustificazione che una turista francese di 24 anni ha dato alla Polizia che l'ha richiamata all'ordine dopo un tuffo in una fontana di Milano. Oltre ad essere proibito farsi il bagno pubblicamente, è vietato denudarsi prima di entrare in acqua. Sì, perché la 24enne si è tolta i vestiti e si è immersa nelle acque della fontana dell'Apple store in Piazza del Liberty. In pieno centro.

Il fatto è accaduto ieri sera, 22 maggio, intorno alle 22:00. Sul perché la donna abbia deciso di rinfrescarsi è mistero. Neanche a dire che faceva così caldo... anzi la serata era un po' freddina ed era da poco terminato un temporale. Fatto sta che la 24enne è stata notata da un cittadino che ha subito chiamato le Forze dell'Ordine. Quando la Polizia è giunta sul posto, l'ha trovata mentre scappava con gli indumenti che era riuscita a recuperare da alcuni passanti impietositi.

Dopo gli accertamenti di rito, la francese non è risultata in stato di ebbrezza né tanto meno sotto effetto di stupefacenti. Aveva anche con sé un documento di identità. Tutto regolare insomma, fatto che rende ancora più misterioso il suo tuffo nuda nella fontana... forse davvero sentiva solo caldo.

Al momento non sono stati presi provvedimenti nei suoi riguardi, ma non si esclude che venga denunciata per atti osceni in luogo pubblico.