Arriva la console portatile con la manovella... dal gusto un po' retrò

Una volta c'erano il Game Boy e l'Atari Lynx, poi sono arrivati la PlayStation Portable e il Nintendo DS. Il mondo dei videogiochi portatili non conosce crisi. Anzi, i vari produttori sono alla continua ricerca di modi diversi per rendere queste console desiderabili e innovative. Ed ecco che arriva il nuovo progetto Panic: si chiama Playdate e promette un'esperienza di gioca pazzesca grazie alla presenza di una manovella. Sì, avete capito bene... una manovella dal gusto un po' retrò.

Playdate è una console portatile di colore giallo, le sue dimensioni sono 74x76 millimetri e ha uno schermo LCD da 400x240 pixel in bianco e nero. Le immagini che riproduce sono di alta qualità, anche se manca di un sistema di retroilluminazione. Ma la differenza, e quindi anche il punto di forza rispetto alle piattaforme concorrenti sul mercato, è che ha una manovella estraibile su un lato. Si tratta di un controller analogico... e non dello strumento che la fa ricaricare come se fosse una dinamo! In pratica, ruotando la manovella l'esperienza di gioco si fa super interessante.

Il prodotto è ancora in fase di progettazione e sarà disponibile in prevendita a fine anno e il suo prezzo dovrebbe esser e di 149 dollari. Ma c'è una novità: Panic promette che ogni settimana sarà possibile ricevere un gioco nuovo in modo assolutamente gratuito!