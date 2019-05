Sopprimono un cane sano per seppellirlo con la padrona

Era sano, non aveva nessun problema di salute, ma è stato soppresso lo stesso. Questo è stato il triste destino di un cane di Richmond, Stati Uniti d'America. La sua padrona è morta e aveva lasciato precise indicazioni in merito nel testamento. Il cagnolino, di razza Shih Tzu e di nome Emma, dopo il decesso della proprietaria era stato portato in un rifugio. Da lì, successivamente all'apertura del testamento, era stato prelevato per essere cremato. Le sue ceneri poi sono state consegnate a un rappresentante autorizzato e messe vicino alla signora morta.

La notizia ha fatto ben presto il giro del mondo, scatenando una serie infinita di polemiche e critiche. Il comportamento della padrona è stato definito disumano, egoista e senza cuore. Nonostante l'amico fedele fosse completamente sano, a nulla sono valsi gli appelli degli animalisti del Chesterfield County Animal Service, che hanno cercato in tutti i modi di fermare l'esecuzione, consigliando di dare Emma in adozione. Invece, Emma è stata soppressa.

Gli animali da compagnia, che fedelmente ci restano sempre accanto, sono preziosi per le nostre vite e non vorremmo separacene mai... ma forse la soluzione della signora americana è stata un po' eccessiva.