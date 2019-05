Arriva il must-have dell’estate: il towelkini! Ecco a cosa serve

A tutti sarà capitato almeno una volta di scottarsi prendendo il sole. Ma, anche se le parti "bruciacchiate" sono localizzate, per non esporle più al sole solitamente dobbiamo rinunciare ad esporre anche tutto il resto del corpo...

Questo è un problema che da oggi non avremo più. "Finalmente" è arrivato il towelkini!

A vederlo sembrerebbe un telo da spiaggia, ma ha dei fori che ci permettono di utilizzarlo anche come un costume e un pareo. Perfetto per proteggere le zone arrossate mentre prendiamo il sole in spiaggia, ma anche come pareo quando dobbiamo spostarci al bar a prendere un gelato.

Ad inventarlo è stata l'artista newyorkese Aria McManus: il suo obiettivo era quello di eliminare il telo da spiaggia, ritenuto troppo scomodo e ingombrante. E a quanto pare l'idea è piaciuta molto.

Il towelkini è in vendita (alla modica cifra di 199 dollari) in due versioni super glamour: rosa e giallo. C'è però una cattiva notizia: difficilmente si riuscirà ad averlo, perché questo originalissimo capo è già sold out!

(Credits photo: specialspecial.com)