Nasce l’ultima frontiera del fitness: la “ginnastica del vignaiolo”

Vi piace il vino ma ci tenete a mantenere una forma fisica perfetta? Allora la “ginnastica del vignaiolo” è quella che fa per voi: nella storica cantina Al Rocol di Ome, nel Bresciano, è nata infatti questa nuova forma di fitness, guidata da quello che è stato ribattezzato come il “personal wine trainer”.

Esercizi di allungamento e torsione , per recuperare la mobilità persa a causa di una vita sedentaria ... Tutto questo tra i filari del @Franciacorta: le vigne di #AlRocol diventano una vera e propria "palestra", con un vero #WineTrainer per fare la "#Ginnastica del #Vignaiolo" pic.twitter.com/GiPDGBvBQJ — WineNews (@WineNewsIt) 27 agosto 2018

È proprio questo speciale coach che guida i partecipanti nello svolgimento di questi particolari esercizi fisici ispirati alle attività quotidiane che si svolgono in una vigna, dalla zappatura fino alla raccolta dell’uva. L’iniziativa è già partita e sta già ottenendo un discreto successo, perché consente di fare fitness all’aria aperta e divertendosi, senza dimenticarsi della zona in cui ci si trova e che consente, poi, di poter bere anche del buon vino.

Al termine di ogni allenamento, infatti, è prevista una degustazione del Franciacorta prodotto proprio con l’uva di quelle vigne dove si svolgono le sedute di ginnastica. In seguito, i partecipanti potranno anche visitare le cantine e vedere con i loro occhi il luogo e il metodo con il quale viene prodotto il celebre vino.

“Grazie a semplici movimenti di allungamento, torsione e di slancio, a carico naturale, si ritrova l’armonia del corpo – si legge sul sito di Al Rocol - dato che tutto ciò avviene in un contesto naturale, in un ambiente rasserenante che rispetta i ritmi scanditi dalla natura, si ottiene non solo un allentamento delle tensioni muscolari, ma anche di quelle psicologiche ed emotive”.

Curiosi di provare? La ginnastica del vignaiolo viene organizzata per piccoli gruppi, da 6 a 10 persone: in questo modo il personal wine trainer potrà seguire in modo più approfondito ciascun partecipante. Il calendario degli allenamenti viene pubblicato sul sito di Al Rocol: le sedute sono di solito nel weekend, ma su richiesta è possibile organizzarle anche nei giorni feriali.