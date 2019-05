Meghan Markle copia la principessa Diana? Ecco alcuni gesti simili

Meghan Markle è costantemente osservata: i media di tutto il mondo e le riviste di gossip sono attentissime ad ogni suo gesto e ad ogni scelta di stile.

Non di rado, infatti, fin dalle sue prime apparizioni, è stato evidenziato l'omaggio (nelle scelte di look) della Duchessa di Sussex alla suocera mai conosciuta, l'amatissima Lady Diana.

Adesso, però, l'associazione tra le due donne va oltre l'abbigliamento. Secondo alcuni osservatori più attenti, infatti, la moglie di Harry tenderebbe a mettere in pratica una gestualità che in molte occasioni ha evidentemente richiamato quella di Lady Diana.

Addirittura qualcuno parlerebbe di una vera e propria imitazione, che si sarebbe anche accentuata dopo la nascita del piccolo Archie.

Uno degli atteggiamenti evidenziati è il modo in cui la duchessa si sistema i capelli dietro l'orecchio. Ma la similitudine risulta ancora più evidente nel modo di guardare attraverso le sopracciglia, tenendo la testa leggermente inclinata in avanti. Un atteggiamento che caratterizzava Lady D e che oggi si scorge anche in Meghan.

Secondo alcuni questi atteggiamenti potrebbero essere letti come un segnale di timidezza, mentre per altri sarebbero un modo per mostrarsi più vicina al popolo che tanto amava Diana.

(Credits photo: Instagram)