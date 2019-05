Harvey Weinstein pagherà 44 milioni di dollari alle vittime di abusi

30 milioni di dollari per le vittime di abusi sessuali e 14 milioni per le spese del processo. È questo l'accordo a cui i legali di Harvey Weinstein sarebbero giunti per mettere a tacere le accuse di molestie, che in questi anni hanno colpito il produttore americano. A riportare la notizia sono stati il Washington Post e l'Associated Press. Al momento, la cifra esatta non è stata confermata. Ma non facciamo fatica a credere che sia da capogiro.

Il produttore è sotto inchiesta dal 2017, da quando una serie di attrici lo hanno accusato di violenza sessuale. Oggi, le cause sulla sua testa sono 15. Il caso Weinstein ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Molti nel tempo sono stati gli abusi taciuti, soprattutto nel mondo dello spettacolo dove qualcuno pensa che per fare strada sia possibile anche macchiarsi di un crimine.

Dopo le accuse al produttore, sono state tantissime le donne che hanno confessato, che sono uscite allo scoperto, che hanno fatto un passo in avanti per contrastare il fenomeno del machismo. Oggi, gli abusi di potere da parte di gente con i soldi non fanno più paura. O almeno, non dovrebbero più farne. Lo scandalo Harvey Weinstein è servito anche per scardinare una dimensione patriarcale nella quale alcune donne si trovano invischiate.