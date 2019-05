Cannes: la sexy Pamela Anderson sfila con un accompagnatore speciale

L'ex bagnina di "Baywatch" ha partecipato all'amfAR Gala del Festival del Cinema di Cannes, uno degli eventi benefici per la ricerca sull'AIDS di maggior successo al mondo, tenutosi giovedì all'Hotel du Cap-Eden-Roc, con un accompagnatore d'eccezione.

La bella Pamela Anderson, infatti, ha calcato il tappeto rosso a braccetto con il figlio 22enne, Brandon, al quale non ha risparmiato coccole e baci sotto i flash dei fotografi.

La Anderson (51 anni) si è mostrata radiosa in un abito rosa a balze che celava le sue celebri curve e i lunghi capelli biondi sciolti. Brandon, in un elegante smoking bianco e occhiali viola, è apparso sicuro di sé e perfettamente a suo agio come un vero divo. Inevitabile notarlo: pare proprio che abbia ereditato il magnetismo della sua celebre mamma!

La presenza di Brandon ha reso ancora più speciale la serata per l'attrice, che già a gennaio, in occasione di una intervista, aveva dichiarato di essere dispiaciuta per la lontananza dai suoi figli Brandon e Dylan (che vivono in California), da quando lei si è trasferita in Francia.

(Credits photo: dailymail.co.uk)