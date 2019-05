Prada dice addio alle pellicce: ecco la sua rivoluzione

Lo stop definitivo avverrà per la collezione primavera/estate 2020. Anche Prada, la maison di moda italiana capitata da Miuccia, dice basta alle pellicce. Il brand non userà più il pelo degli animali nella creazione dei suoi capi. Prada non è da sola in questa scelta: sono molte, infatti, le case di moda che non vogliono alimentare più questo commercio crudele. La scelta è stata annunciata con la Fur Free Alliance, una coalizione di oltre 50 organizzazioni di 40 paesi diversi, tutte contro le pellicce.

Per la maison italiana questo è un momento importante. Abbandonare una linea seguita da anni può voler dire solo una cosa: sperimentazione. Ed è proprio questa la sfida di Miuccia: "La ricerca e lo sviluppo di materiali alternativi - ha dichiarato - consentirà all'azienda di esplorare nuove frontiere della creatività e di rispondere, allo stesso tempo, alla domanda di prodotti più responsabili". Innovazione e responsabilità, sono queste adesso le parole chiave che guideranno la griffe verso il futuro.

Armani,Versace, Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren e Gucci, queste sono solo alcune case di moda che fanno compagnia a Prada. La scelta, oltre che avere una matrice etica, è dettata anche da una maggiore presa di coscienza del mercato rispetto a queste tematiche. I consumatori sono disposti a pagare fino al 10% in più per un prodotto che rispetti l'ambiente e gli animali.

Che dire... benvenuta Prada nella famiglia "fur-free"!