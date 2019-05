La fidanzata muore di tumore e lui si toglie la vita buttandosi dalle scale dell’ospedale

Da Roma arriva una notizia straziante: un trentenne si è suicidato dopo la morte della fidanzata a causa di un tumore. Lui era un barista di Centocelle e lei una ragazza romena residente ad Albano: il loro amore durava da vent’anni: quando si sono incontrati e innamorati avevano solo 13 anni, hanno trascorso una vita insieme, convivevano da tempo e lui non ha retto di fronte a quel terribile male che gli ha portato via per sempre la sua amata.

La ragazza è morta un mese fa al Policlinico Gemelli, dove è stata ricoverata nel reparto di Oncologia per tre mesi, da quando il tumore fulminante l’ha colpita. Esattamente un mese dopo la sua scomparsa, il fidanzato è tornato in quell’ospedale, è salito sull’ascensore panoramico di uno dei padiglioni degli uffici amministrativi, ha scavalcato la barriera e poi si è lanciato nel vuoto dalla scala antincendio, facendo un volo di 15 metri e gridando “Amore, ti sto raggiungendo”.

Il trentenne è morto sul colpo, anche se i medici che lo hanno soccorso hanno tentato di rianimarlo per 55 minuti, fino a che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto è poi giunta la sorella della fidanzata: “Non ha più sopportato”, ha spiegato, raccontando di quella grande storia d’amore distrutta solo dalla morte.

Dopo la scomparsa della sua amata, il giovane è caduto in depressione e ora appaiono chiari i messaggi che ha scritto su Facebook nell’ultimo mese: “Quattro giorni a giovedì”, “Tre giorni a giovedì”, “Due giorni a giovedì”. Il trentenne aveva iniziato una sorta di countdown, terminato proprio giovedì scorso, a un mese esatto dalla tragedia che gli ha cambiato la vita: il suo folle gesto, dunque, era stato premeditato ma nessuno forse aveva compreso e dunque nessuno è riuscito a fermarlo.