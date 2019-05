UK, foto a seno nudo in vendita per beneficenza: "sono come Robin Hood"

La protagonista di questa iniziativa è Jane Park, una ragazza inglese di 23 anni. Jane voleva fare "qualcosa di utile", così ha pensato di mettere in vendita sui social le sue foto a seno nudo per raccogliere fondi da donare in beneficenza.

Per stuzzicare gli utenti la ragazza ha prima diffuso sui social alcune delle sue foto sexy in lingerie. E, a quanto pare l'idea è piaciuta a molti. Gli scatti a seno nudo, infatti, sono stati messi in vendita a più di 50 euro ognuno.

(2/2) before people start asking ... 1) no I don’t post full nudes 2) no I’m not skint and 3) no I don’t need a new job, I already have one being a landlord for all my property and managing my investments this is purely about feeling empowered and helping others pic.twitter.com/PNUHhaN7B8 — Jane Park (@janeparkx) 22 maggio 2019

Come da programma, Jane non intascherà neppure un centesimo dell'intero guadagno. D'altra parte, neppure ne ha bisogno, visto che è già milionaria (grazie ad una lotteria vinta quando aveva 17 anni). Il suo unico obiettivo, ha dichiarato in una recente intervista, è quello di gestire la sua vita in modo più responsabile.

Sul suo profilo Twitter la ragazza ha dichiarato: "Mi sento come Robin Hood. Prendo ai ricchi per donare ai più deboli".

Non è la prima volta che Jane fa parlare di sé: già qualche tempo fa aveva lanciato un sito per trovare un fidanzato al quale avrebbe versato un ricco indennizzo annuo per vino e cene.

Qualcosa ci fa pensare che sentiremo ancora parlare di lei...