Meghan Markle vuole portare Archie a Los Angeles: ecco perché

I giornali tornano a parlare di Meghan Markle: questa volta, secondo i rumors, la duchessa di Sussex sarebbe fermamente decisa a mollare tutto e partire al più presto per gli Stati Uniti portando con sé il piccolo Archie... E, forse, lasciando a casa Harry.

Ma perché questa decisione? Meghan starebbe pianificando questo viaggio perché la sua città, Los Angeles, le manca moltissimo. L'ultima volta che l'ex attrice è stata negli Stati Uniti risale allo scorso febbraio, in occasione del baby shower organizzato per lei a New York da Amal Clooney e Serena Williams.

Ma non è tutto: pare che per la duchessa di Sussex sia molto importante che il piccolo Archie conosca fin da subito le sue origini americane e veda la città in cui sua madre è cresciuta.

Non si sa ancora per quando è fissata la data della partenza: pare che Meghan stia attendendo soltanto che il suo bambino sia pronto per affrontare il lungo viaggio. L'unica certezza è che si tratterà di un viaggio privato: pertanto non sono previste uscite pubbliche o visite ufficiali.

(Credits photo: Youtube)