Antibiotici nei fiumi di tutto il mondo: ecco i più inquinati

L'università di New York ha condotto una ricerca sui corsi d'acqua di 72 Paesi in 6 diversi Continenti per quantificare lo stato di emergenza inquinamento da antibiotici nei fiumi.

I risultati ottenuti sono stati presentati in un preoccupante rapporto durante il meeting della Society of Environmental Toxicology and Chemistry ad Helsinki.

Secondo la ricerca, nel 65% dei siti monitorati è stata riscontrata una presenza di antibiotici superiore ai livelli di sicurezza.

Il fiume più inquinato di tutti, con una presenza di metronidazolo che supera di oltre 300 volte il livello di sicurezza, si trova in Bangladesh. Ma sono stati individuati casi molto preoccupati anche in Asia e Africa (in Kenya, Ghana, Pakistan e Nigeria). Seguono Europa e America.

In Europa il sito più inquinato da antibiotici è stato trovato Austria, ma anche il Tamigi presenta livelli di concentrazione preoccupanti.

L'antibiotico che è stato trovato più frequentemente nei campioni esaminati è il trimetroprim, usato per infezioni urinarie (presente in 307 su 711 siti testati), mentre la ciprofloxacina supera più spesso di tutti il livello di sicurezza.

Alistair Boxall, uno degli autori dello studio, ha dichiarato: "Molti scienziati ora riconoscono il ruolo dell'ambiente nello sviluppo della resistenza agli antibiotici. I nostri dati dimostrano che la contaminazione dei fiumi può essere uno dei veicoli".