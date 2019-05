Malgioglio posta un video del suo piede “che balla la salsa” e lo attaccano: “Sembra un cotechino”

Cristiano Maglioglio torna a far parlare di sé, questa volta per un video postato su Instagram che ha scatenato i commenti degli utenti del social. Il cantante, infatti, ha pubblicato un video in cui mostra il suo piede che, poggiato sul letto, “balla” a ritmo di salsa.

Tanto è bastato per attirare l’attenzione degli haters che non si sono lasciati scappare l’occasione per sfogarsi contro una clip che, probabilmente, nelle intenzioni del paroliere avrebbe dovuto essere un semplice video simpatico per far sorridere i suoi tanti fan.

“Buona giornata a ritmo di salsa”, ha infatti scherzato Malgioglio nel suo post, ma i commenti che ha ricevuto erano di un tenore molto diverso. “Che schifo”, ha scritto qualcuno. “Sembra un cotechino”, ha risposto un altro. “Che piede brutto”, “Hai già una cipolla”, “Hai i piedi gonfi, ti servirebbe un diuretico”, questi sono solo alcuni dei commenti poco carini ricevuti dal cantante.

Tuttavia, c’è anche chi ci ha scherzato su bonariamente: “Solo tu puoi ironizzare così alche sui tuoi piedi che, è vero, non sono bellissimi – ha scritto un utente - ma sono autentici e simpatici come te!”. Malgioglio ha dunque ricevuto anche il sostegno dei suoi tanti fan che, invece, hanno apprezzato la sua autoironia e lo hanno difeso dagli insulti gratuiti e fuori luogo.