Elena Santarelli e il figlio Giacomo felici insieme a New York

Per tanto tempo abbiamo sognato di leggere questa notizia... e ora finalmente è arrivata. Qualche tempo fa, Elena Santarelli ha annunciato la guarigione del figlio Giacomo. Il ciclo di chemioterapia a cui il piccolo era sottoposto è terminato e ora sta meglio. Per festeggiare questo momento unico, la famiglia è partita per New York. A volerlo proprio il piccolo Giacomo come regalo di guarigione. Il bimbo, infatti, aveva espresso il desiderio di partire da solo con mamma e papà. Eccoli, quindi, Elena, Corrado e Giacomo in vacanza nella Grande Mela. Felici.

Questo è il viaggio più bello di tutti, il viaggio dove finalmente le preoccupazioni possono chiudersi dietro la porta. Questo è il viaggio della nuova vita, che segna un nuovo capitolo. Un capitolo che sarà bellissimo. I tre sono al settimo cielo. Postano alcune foto sui social network: li vediamo passeggiare per le vie della città, fare i turisti, un po' di shopping e una bella passeggiata al parco. E c'è anche una bellissima storia su Instagram, dove mamma Elena dà un bacio al figlio Giacomo.

Mai come in questo momento la coppia si sente serena. Ha dovuto attraversare molte difficoltà negli ultimi mesi, e anche tantissime critiche da parte degli haters... ma adesso sono contenti. Ed è questo quello che conta!

Ecco alcuni scatti della vacanza.