Apple I del 1976 battuto all’asta per quasi mezzo milione di dollari

I primi dispositivi Apple sono ormai considerati dei veri e propri oggetti da collezione: non deve quindi stupire il fatto che un Apple I originale del 1976 sia stato venduto all’asta per quasi mezzo milione di dollari, 471mila per essere precisi. La cifra record è stata sborsata durante una sessione di vendita della celebre casa d’aste Christie’s.

L’Apple I è stato costruito grazie a Steve Wozniak, l’informatico e inventore statunitense di origini ucraine e polacche considerato non a caso come uno dei padri del personal computer. Il modello venduto include anche una custodia in pelle, il manuale d’istruzioni originale e la tastiera integrata. “Apple Computer 1 Palo alto Ca. Copyright 1976” è la scritta che compare sulla scheda madre dell’apparecchio, il cui numero di serie è 01-0053.

A possedere per primo questo storico dispositivo è stato Rick Conte, che l’ha acquistato nel 1977 per poi donarlo, nel 2009, a un’organizzazione senza scopo di lucro che, a sua volta, l’ha venduto nel 2010 a un collezionista privato. In realtà, il modello in questione non è l’unico esemplare di Apple I ancora in circolazione: sparsi per il mondo, infatti, sono presenti altri 15 dispositivi, alcuni dei quali conservati nei musei della tecnologia e della scienza, come lo Smithsonian Museum of Art di Washington.

Sono questi gli ultimi sopravvissuti dei circa 200 esemplari di Apple I realizzati alla fine degli anni ’70, il cui prezzo di lancio era allora di 666,66 dollari. Quella di Christie non è neanche l’unica asta record per un modello del genere: di recente, infatti, in Michigan l’Henry Ford Museum di Dearborn si è aggiudicato un altro esemplare per ben 905mila dollari.