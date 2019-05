Sono arrivate le nuove banconote da €100 e 200! Ecco le differenze

La nuova serie di banconote da 100 e 200 euro entra in circolazione da oggi, martedì 28 maggio. L'introduzione di questi due tagli va a completare quella che viene definita la "seconda generazione" di biglietti della moneta unica.

Per saperne di più si può iniziare con qualche dato numerico. La Bce ha commissionato una prima stampa di 3 miliardi di nuovi pezzi complessivi: si tratta di 2,3 miliardi di banconote da 100 euro e 700 milioni di banconote da 200 euro.

Questa nuova serie però presenta numerose differenze rispetto alla precedente che è bene conoscere.

Innanzitutto sono più piccole della serie precedente di 5 millimetri: questa riduzione di dimensioni le uniforma al taglio da 50 euro, per renderle più maneggevoli, per facilitare il riconoscimento da parte delle apparecchiature elettroniche e per renderle più resistenti ad usura e falsificazione.

Questa nuova serie di banconote è anche decisamente più resistente alle temperature, all'usura e perfino ai lavaggi: questo per ridurre i cicli di sostituzione, per ridurre i costi e per salvaguardare l'ambiente.

La nuova serie presenta anche una serie di caratteristiche di sicurezza per contrastare il fenomeno della contraffazione: c'è un ologramma satellite sulla striscia argentata, segni percepibili al tatto e caratteri modificati.

(Credits photo: ecb.europa.eu)